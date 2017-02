London (ots/PRNewswire) -



Bei Eddie Vs Eddie, das dank dem Mobile Game Legacy of the Beast von Iron Maiden nun auch auf dem Mobiltelefon gespielt werden kann, geht es um Leben und Tod.



Spieler können jetzt ihre stärksten Eddies in einer futuristischen Kampfarena auf Leben und Tod gegeneinander antreten lassen. Dabei haben alle die Chance, wertvolle Preise und Ressourcen zu gewinnen und sich einen Platz an der Spitze des Leaderboards zu sichern.



Player vs Player [PvP] ist eine Form des interaktiven Multiplayer-Combat-Spiels, bei dem zwei Teilnehmer ihren Champion in einer In-game-Gladiatorenarena in den Kampf schicken ? und deren Ziel es ist, die Nummer eins der Welt zu werden.



Llexi Leon, Interactive Director von Iron Maiden, kommentierte: "Bei den PvP-Battles von Legacy Of The Beast wütet ihr mit Dutzenden Versionen eures Favoriten Eddie und hunderten Nebenfiguren zum Sammeln in einer Arena der Götter und Monster durch Zeit und Raum ? wo Pharaonen auf Cyborgs treffen und Samurai gegen Dämonen antreten, gibt es eine Vielzahl von Gegnern und endlose Strategien zu meistern. Wir freuen uns sehr, der Community dieses neue Format anzubieten, und können es kaum erwarten, zu erfahren, wer aus unserer ersten weltweiten Spielewoche als Sieger hervorgeht."



Neben dem neuesten PvP-Update dürfen sich Spieler außerdem auf viele weitere neue Funktionen und Spielfiguren freuen, die es in den kommenden Monaten zum Sammeln geben wird, darunter 'Brave New World' Dungeons, Global Chat sowie ständig neue Eddies und Nebenfiguren.



Legacy of the Beast ist mit Millionen von Downloads und ausgefochtenen Kämpfen eindeutig ein Erlebnis unter den mobilen RPG-Spielen ? das sowohl Spielern als auch Iron-Maiden-Fans auf ihren mobilen Geräten ein unvergleichliches, legendäres und ständig wachsendes Spieleerlebnis bietet.



Iron Maiden: Legacy of the Beast ist ab sofort im App Store von Apple und bei Google Play erhältlich.



Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.ironmaidenlegacy.com.



