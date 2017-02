Mannheimer Morgen zu den Extras für XXXL-Beschäftigte Überschrift: Viele profitieren Zugegeben, XXXL hat in der Region nicht den besten Ruf als Arbeitgeber. Nicht wenige verurteilten die Freistellung von 99 Mitarbeitern aus heiterem Himmel vor einem Jahr als respektlos und schäbig. Und den Betroffenen, die Knall auf Fall ohne Job dastanden, könnten die schönen Extras, die XXXL nun in dem Mitarbeiterpaket geschnürt hat, wie ein Hohn vorkommen. Aber die Kritiker sollten nicht vergessen, dass mehr als 10 000 Menschen, die in Deutschland für die Möbelgruppe arbeiten, von den Maßnahmen profitieren. Selbst wenn XXXL auch nach einer Verbesserung des eigenen Images schielen sollte, verurteilen muss man die freiwilligen Leistungen deshalb nicht. Trotzdem gilt: Grundsätzlich sind Mitarbeiter besser gestellt, deren Boni von objektiven Kriterien und nicht dem guten Willen des Arbeitgebers abhängen. Viele Konzerne der Region zahlen zum Beispiel Jahresprämien, die von der Erfüllung festgelegter Renditevorgaben abhängen. Das ist für alle nachvollziehbarer. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

February 15, 2017 14:03 ET (19:03 GMT)