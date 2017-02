Karlsruhe (ots) - Sowohl Opel als auch PSA besitzen in ihren Fabriken teils kräftige Überkapazitäten. Das Geschäft lohnt sich also nur, wenn an bestimmten Standorten Stellen gestrichen werden. Weil nicht davon auszugehen ist, dass die Politik in Frankreich in einem Wahljahr größere Einschnitte im eigenen Land zulässt, würde es bei einer Übernahme wohl deutsche Werke treffen. Das Warten und Bangen beginnt also wieder - in Eisenach, Kaiserslautern und Rüsselsheim. Daran wird auch der jüngste Aufschrei deutscher Politiker wenig ändern.



OTS: Badische Neueste Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104277 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104277.rss2



Pressekontakt: Badische Neueste Nachrichten Klaus Gaßner Telefon: +49 (0721) 789-0 redaktion.leitung@bnn.de