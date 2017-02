Der weltweite RFID-Technologieanbieter Invengo gab heute den Start einer neuen Textil-Tag-Generation bekannt: das LinTRAK-Slim basiert auf der modernsten Chip-Technologie und ist der dünnste derzeit erhältliche UHF RFID-Tag für die Wäsche- und Textildienstleistungsbranche.

Das neue Tag wurde speziell für die diskrete Integration in Wäsche- und Textilprodukte entwickelt und ist zur Verwendung in Wäschereien und in den Einrichtungen von deren Kunden wie Krankenhäusern und Hotels gedacht. Das LinTRAK-Slim-Tag ist ein gewebtes Etikett mit einer Stärke von nur 1,2 mm, was es zum dünnsten UHF RFID-Tag auf dem Markt für Textildienstleistungen macht. Durch die geringen Abmessungen 10 mm breit und 59 mm lang lässt sich das neue Tag schnell und problemlos in den Saum von Textilien einnähen. Das Tag basiert auf einem einzigartigen und patentierten Konzept, das ein sehr kleines UHF-Gerät mit einer gewebten sekundären Antenne aus flexiblem, garnartigem Material aus Edelstahl kombiniert.

Das LinTRAK-Slim hat einen Impinj Monza® R6-P Chip, den neusten EPC Gen 2 UHF (RAIN RFID)-Chip auf dem Markt, ausgelegt für Anwendungen mit hohem Volumen durch bahnbrechende Funktionen mit bisher unerreichten Pulk-/Stack-Erfassungskapazitäten und enormer Geschwindigkeit.

Das LinTRAK-Slim, das vom weltbekannten MRT-Testlabor Magnetic Resonance Safety Testing Services getestet wurde, ist MRT-kompatibel und kann sicher in allen Typen von MRT-Systemen mit 1,5 und 3,0 Tesla verwendet werden.

Das LinTRAK-Slim ergänzt Invengos Produktpalette branchenführender RFID-Tags und -Stationen in Kombination mit einer IoT-Plattform zur Wäscheinventarisierung mit der Bezeichnung ACUITY, die speziell entwickelt wurde, um digitale Analysefunktionen und Services für die Wäscheindustrie und deren Kunden im Gesundheitsvorsorge- und Krankenhausbereich zu ermöglichen.

"Wir freuen uns sehr über das neue Tag und seine innovativen Funktionen, die das Ergebnis fruchtbarer Gespräche mit unseren Kunden und Endanwendern aus der Textildienstleistungswelt sind und zu denen Wäschehersteller, Großwäschereien, große Hotelketten und Krankenhäuser gehören", sagte Richard Bailly, President von Invengo Technologies. "Mit diesem dünneren Tag bieten wir für jede Ebene innerhalb der Wäsche-Wertschöpfungskette einzgartige Vorteile, was letzte Endes zu einem bahnbrechenden Produkt führt, das das Marktwachstum beflügeln wird."

ÜBER INVENGO

Invengo ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen, intelligenten RFID-Inlays/Tags und Konnektivitätslösungen, die im Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) zur Anwendung kommen.

Invengo Technology Pte.Ltd mit Sitz in Singapur ist das internationale Headquarter von Invengo Information Technology Co.Ltd (SZSE:002161.SZ). Mit über 600 Mitarbeiter weltweit ist Invengo eines der größten börsennotierten RFID-Technologieunternehmen der Welt.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170215006240/de/

