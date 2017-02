Ulm (ots) - Eine Mehrheit war dem Freihandelsabkommen im EU-Parlament sicher. Doch Donald Trumps Drohung, Konkurrenten aus anderen Ländern mit hohen Zöllen zu belegen, hat dem Ceta-Vertrag geholfen, souverän die erste Hürde zu nehmen. Ob dies jetzt auch in allen 38 nationalen und regionalen Volksvertretungen gelingen wird, bleibt abzuwarten. Freihandel setzt etwa gleiche Produktionsverhältnisse voraus. Deshalb hat niemand etwas gegen Abbau von Zöllen in der Industrie. Doch lassen sich zwischen den dicht besiedelten EU-Staaten und dem weitläufigen Kanada auch die gleichen Bedingungen in der Landwirtschaft oder im Umweltschutz finden? Wenn die EU ihre Bauern mit 58 Milliarden Euro stützen muss, um auf dem Weltmarkt zu bestehen, bleiben Zweifel. Das Abkommen nagt durch seine Schiedsgerichte zudem an der Souveränität der Gesetzgeber. Ein schweres Manko. Die großen Versprechen nach mehr Jobs oder dem Beibehalten des EU-Vorsorgeprinzips muss Ceta also erst erfüllen. Volksvertreter sind jedenfalls gut beraten, das Abkommen auch wieder zu kündigen, wenn es nicht hält, was die Mehrheit von ihm erwartet.



