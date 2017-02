In Aufwärtstrends sind es ja eigentlich die Bären, die des Nachts ziemlich schlecht schlafen. Aber an der Wall Street dürfte das momentan anders sein. Denn im Gegensatz zu DAX und Euro Stoxx 50, deren deutlich moderaterer Anstieg darauf hindeutet, dass man hier entlang einer gesunden "Mauer der Angst" agiert, ohne dass sich ein gefährlicher Leichtsinn Bahn bricht, steckt in den US-Indizes immens viel Enttäuschungspotenzial. Und viele wissen das sehr wohl. Die großen Erwartungen in die Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten entstanden erst, nachdem die US-Börsen am Tag nach der Wahl überraschend massiv positiv reagierten.

Dass es sich da um eine Rallye mit der "Brechstange" gehandelt hatte, um eine Flucht nach vorne, die einen Kursrutsch verhindern sollte, ist den meisten bullishen Anlegern durchaus bewusst. Aber man nahm die Rallye mit, in der Ho?nung, dass Trump die in ihn gesteckten Erwartungen werde erfüllen können. Da jedoch wird man jetzt langsam ein wenig unruhig. Außer vollmundigen Ankündigungen kam noch nichts zu den Themen Infrastruktur-Erneuerung und Steuerentlastungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...