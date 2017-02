DZ Bank senkt HeidelbergCement auf 'Halten' - Fairer Wert 89 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat HeidelbergCement nach Zahlen zum vierten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 98 auf 89 Euro gesenkt. Die Kennziffern des Baustoffkonzerns hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer Studie vom Mittwoch. Neben einem weiterhin schwachen Geschäft in Indonesien seien vor allem die Region West- und Südeuropa hinter den Schätzungen zurück geblieben. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 und 2018.

DZ Bank senkt Fielmann auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktie der Optikerkette Fielmann von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber auf 63 Euro belassen. Wegen der unerwartet niedrigen Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung, des recht wenig robusten Geschäftsmodells sowie der stark gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren sei das Chance-Risiko-Verhältnis unvorteilhaft, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Mittwoch. Da derzeit kein Potenzial für höhere Gewinnschätzungen bestehe und der faire Wert deutlich überschritten worden sei, rate er zu Gewinnmitnahmen.

Equinet hebt Patrizia Immobilien auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Patrizia Immobilien nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal von "Accumulate" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 22 Euro belassen. Die Resultate seien klar besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Mittwoch. Dies stütze seine optimistische Einschätzung der Aktie.

Citigroup nimmt Siemens in 'Focus List Europe' auf - 'Buy'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat die Siemens-Aktie in ihre "Focus List Europe" aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Aus dem Umstrukturierungsfall Siemens mit großem Kostensenkungsbedarf sei ein wachstumsstarkes und produktives Unternehmen geworden, schrieb Analyst Martin Wilkie in einer Studie vom Mittwoch. Diese Erfolgsgeschichte sei keineswegs zu Ende, wie manche Experten befürchten. Die Aktie habe weiteres Aufwärtspotenzial.

JPMorgan nimmt Metro mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 30,50 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Metro mit "Neutral" und einem Kursziel von 30,50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Aktienkurs des Handelskonzerns refelektiere bereits angemessen die künftig einfachere Konzernstruktur und die Verbesserungen im operativen Geschäft, schrieb Analyst Borja Olcese in einer Studie vom Mittwoch. Eine höhere Bewertung werde unter anderem davon abhängen, ob der Vorstand seine neuen Geschäftsziele erreicht.

Commerzbank senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 53 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 vor Zahlen zum vierten Quartal von 57 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medienkonzern dürfte solide Kennziffern ausweisen und sich 2017 besser als die Branche entwickeln, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer Studie vom Mittwoch. Das niedrigere Kursziel begründete sie mit der jüngsten Kapitalerhöhung des TV-Senders.

Independent Research hebt Bilfinger-Ziel auf 43 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Bilfinger nach Zahlen von 38 auf 43 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die vorläufigen Kennziffern für das vierte Quartal seien zwar hinter seinen Erwartungen geblieben, aber der mittelfristige Ausblick des Mannheimer Bau- und Dienstleistungskonzern sei recht erfreulich, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Mittwoch. Positiv überrascht habe auch der Dividendenvorschlag.

Commerzbank hebt Ziel für Norma Group auf 40 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Norma Group nach Zahlen zum vierten Quartal von 35 auf 40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer und Hersteller von Verbindungstechnik habe besser als befürchtet abgeschnitten, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer aktualisierten Studie vom Mittwoch. Die Markterwartungen seien nun mittlerweile nicht mehr zu hoch. Allerdings erwartet Schachel auch kein besonders starkes Umsatz- oder Profitabilitätswachstum, so dass er an dem "Hold"-Votum festhielt.

Warburg hebt Ziel für Pfeiffer Vacuum auf 96,20 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen von 92,40 auf 96,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wahrscheinlich dank einer Order von Samsung sei das vierte Quartal des Spezialpumpenherstellers sehr stark gewesen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer Studie vom Mittwoch.

Baader Bank senkt Ziel für Cancom auf 51 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Cancom von 52 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die leicht enttäuschenden Eckdaten für das vierte Quartal änderten nichts an seiner Einschätzung, dass der IT-Dienstleister seine Profitabilität weiter steigern werde, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Mittwoch.

