Regensburg (ots) - Der Verkauf der Marke Opel an die französische PSA-Gruppe kommt zu einem überraschenden Zeitpunkt - schienen die Rüsselsheimer zuletzt doch aus der jahrelangen Krise zu kommen. Trotzdem könnten sowohl die Franzosen als auch Opel von dem Deal profitieren. Denn nach dem Wegfall der Märkte Russland und Großbritannien bräuchte Opel neue Optionen jenseits des westeuropäischen Stammmarktes. PSA bietet mit seiner Präsenz in China diese Chance. Gleichzeitig könnte Opels Elektro-Know-How für die Peugot-Mutter im Reich der Mitte nützlich sein. Schließlich will Peking schon ab 2018 feste Quoten für Elektroautos einführen. Eines scheint jedoch nach bisherigem Stand klar: Die leidtragenden des Deals werden die deutschen Opel-Standorte sein. Die durch einen Verkauf entstehenden Doppelstrukturen sprechen gegen einen Erhalt dieser Arbeitsplätze.



