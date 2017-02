Die Schwerpunkte des neu gebildeten Zentrums liegen im Drahtloszugang, Produkten zum Hochfrequenzzugriff der Zukunft und Experimenten mit 5G und höher

Neues Vorzeigeprojekt im Rahmen der Vereinbarung mit Schwerpunkt auf integrierten 5G-Hochfrequenzschaltungsdesigns (RFIC) und 5G-Testnetzwerk- und -Systementwicklungsaktivitäten gestartet

Nokia und die Universität Oulu stärken ihre Zusammenarbeit durch ein neues Forschungs- und Schulungszentrum mit Schwerpunkt auf Arbeiten zur Drahtlosinfrastruktur für 5G und höher.

Die Vereinbarung über das gemeinsame Zentrum für die Konnektivität der Zukunft von Nokia Bell Labs und der Universität wurde am 10. Februar 2017 unterzeichnet. Ziel des Zentrums ist die Weltführung in der Entwicklung zukünftiger 10X-Technologien durchschlagende Ideen mit im Vergleich zum aktuellen Stand der Technik zehnfach höherem Impact für das neue digitale Zeitalter mit Netzwerken von scheinbar unbegrenzter Kapazität, deutlich höherer Energieeffizienz, einem stärkeren Anwendungsbewusstsein und einer eingebauten Selbstoptimierung.

Unser Umfeld der nächsten 20 Jahre ist smart, misst und interagiert und braucht eine Hochgeschwindigkeitsbreitbandverbindung mit nur geringen Wartezeiten und eine vertrauenswürdige maschinenlesbare Kommunikation mit den Milliarden Geräten, die online und miteinander verbunden sind. Anwendungen zur virtuellen und erweiterten ("augmented") Realität bilden die Grundlage für die Interaktionen der Zukunft in nahtloser Konnektivität mit einer Vielzahl an vernetzten Geräten. Zu Anfang liegt der Forschungsschwerpunkt im Zentrum auf der Entwicklung neuer Hochfrequenztechnologien für 5G und frühen Demonstrationen der Möglichkeiten, die 5G bietet. Ein neues Vorzeigeprojekt in diesem Rahmen dreht sich um das 5G-RFIC-Design sowie 5G-Testnetzwerk- und -Systementwicklungsaktivitäten.

Durch diese Zusammenarbeit kann Nokia sicherstellen, dass früh genug die passende technische Auswahl getroffen und die richtige Architektur für zukünftige Kommunikationsnetzwerke geschaffen wird. Das Unternehmen profitiert außerdem von der Live-Laborumgebung der Universität und kann gemeinsame Experimente für Produkte vor der wirtschaftlichen Einführung durchführen.

"Nokia ist seit zwei Jahrzehnten einer unserer wichtigsten Partner. Das neue Zentrum ist für beide Seiten hilfreich und kann zur Ausbildung zukünftiger Talente für die digitale Gesellschaft genutzt werden", so der Universitätsrektor Jouko Niinimäki.

"Ingenieurinnen und Ingenieure, die sich mit 5G und höher beschäftigen, müssen die neuesten Technologien aus dem Effeff beherrschen, wenn sie bahnbrechende Konzepte entwickeln und die "großen Probleme" der Zukunft in Sachen Drahtloskonnektivität lösen wollen", erklärt Jari Hulkkonen, Leiter der Forschungsabteilung bei Nokia Bell Labs.

