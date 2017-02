Düsseldorf (ots) - Langfristig wäre es schön, wenn der kleine Flughafen Weeze helfen könnte, Düsseldorf zu entlasten, kurzfristig bringt die Idee nichts: Die Airlines streben an den Rhein, weil sie Jets auslasten wollen, die Passagiere kommen wegen der vielen Angebote. Große Airports liegen im Trend. Was muss NRW tun? Der Antrag des Flughafens auf mehr Kapazitäten muss fair geprüft werden: Der Airport sollte zu Spitzenzeiten einige Flüge mehr abwickeln dürfen, damit er mehr internationale Verbindungen anbieten kann. Es wäre klug, wenn Kapazitäten flexibler genutzt werden dürften, um Verspätungen abzubauen. Im Gegenzug muss das Verkehrsministerium durchsetzen, dass es deutlich weniger Nachtflüge gibt. Zudem muss das Land entscheiden, welche Airports langfristig neben Düsseldorf und Köln gestärkt werden sollen. Falls Weeze dazu gehört, muss die Anbindung besser werden - ein Shuttle-Zug wäre optimal, aber teuer. Im Osten des Landes sollte nur einer der drei Airports überleben. Paderborn, Münster und Dortmund schwächeln alle, weil sie sich gegenseitig Reisende wegnehmen. Ein Flughafen würde mehr Airlines anziehen, die hätten mehr Passagiere, die "kritische Masse" wäre da. Düsseldorf wäre von reinen Ferienflügen entlastet, allen wäre gedient.



