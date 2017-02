Ravensburg (ots) - Mehr als die Hälfte der Deutschen kann sich vorstellen, auf den Besitz eines Autos zu verzichten, sobald Unternehmen wie Car2go (Daimler und Europcar) oder Drive now (BMW und Sixt) ihre Dienstleistungen überall anbieten. Auch wenn unsicher ist, ob sich der Trend auch in ländlichen Regionen durchsetzen wird, wird immer klarer, dass das Zeitalter, als das Auto als Statussymbol galt, vorbeigeht.



Vor allem jüngere Menschen gehen sehr pragmatisch an die Mobilitätsfrage heran: Ein Wagen muss von A nach B fahren - die Marke? Unwichtig. Für die deutschen Autohersteller bedeutet das zweierlei: Sie müssen die Betreiber von Fahrzeugflotten vom Nutzwert ihrer Fahrzeuge überzeugen - und sie müssen sich auf neue Wettbewerber einstellen: Wenn nicht mehr der Stern auf der Motorhaube entscheidet, sondern die Vorteile im täglichen Gebrauch, ziehen die Käufer der Autos - wer auch immer sie sein mögen - möglicherweise auch Marken in die engere Wahl, die im Zeitalter des Statussymbols niemals in Frage gekommen wären.



