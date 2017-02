In Deutschland sind deutlich mehr Menschen bereit, Angebote des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu nutzen als es heute Kunden gibt. Wie die "Bild" (Donnerstag) unter Berufung auf eine Umfrage des Automobilklubs ADAC berichtet, seien für einen Wechsel vom Auto auf Bus und Bahn günstigere Fahrpreise, ein leichter zu durchblickendes Tarifsortiment sowie schnellere Verbindungen Voraussetzung.

Würden sich diese Aspekte verbessern, wären 46 Prozent der Befragten zum Umstieg bereit. Befragt wurden knapp 3.100 Personen in zehn deutschen Großstädten, die den ÖPNV bislang selten oder gar nicht nutzen. Vor allem Leipzig und Frankfurt am Main könnten unter verbesserten Rahmenbedingungen hochgerechnet auf die Einwohnerzahl auf jeweils bis zu 100.000 zusätzliche Fahrgäste hoffen. In Berlin und Hamburg ergibt sich auch hier ein Wechselpotenzial von zusammen mehr als einer halben Million Menschen.

Über alle zehn Städte hinweg beläuft sich das Potenzial auf rund 1,4 Millionen Menschen, die unter bestimmten Bedingungen zum Umstieg auf den ÖPNV bereit wären.