Düsseldorf (ots) - Umweltministerin Barbara Hendricks hat sich in Sachen Lärmschutz für eine stärkere Nutzung des niederrheinischen Flughafens Weeze ausgesprochen. "Als Abgeordnete aus NRW sage ich: Ja, das könnte eine gute Idee sein, aber nur, wenn sich die Flughäfen, die Airlines und nicht zuletzt die Anwohner auf eine stärkere Nutzung von Weeze verständigen", sagte die SPD-Politikerin der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Beim Lärmschutz seien alle gefordert, sagte die SPD-Politikerin:. "Die Turbinenhersteller und Airlines könnten noch mehr tun, ebenso die Flughäfen selbst. Aber es lässt sich tatsächlich nicht vermeiden, dass auch Flughäfen in prosperierenden Ballungsräumen wachsen müssen."



KONTEXT:



Der Streit um die Kapazitätserweiterung am Flughafen Düsseldorf gehört momentan zu den brisantesten Themen der NRW-Landespolitik. Um weiter wachsen zu können, kämpft der Flughafen beim NRW-Verkehrsministerium seit Juni 2013 um eine Genehmigung für zusätzlichen Flugverkehr. In Düsseldorf und Umgebung lehnen viele Gemeinden und Bürgerinitiativen die beantragte Erhöhung der Zahl an Flugbewegungen in Spitzenzeiten von 47 auf 60 ab, weil sie mehr Fluglärm befürchten. Die wesentlichen Wirtschaftsverbände in NRW befürworten die Ausweitung, weil sie sich davon mehr Wirtschaftswachstum in NRW versprechen.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621