Düsseldorf (ots) - Von der Aussage der Bundeskanzlerin vor dem NSA-Untersuchungsausschuss an diesem Donnerstag erwartet die Opposition, dass Angela Merkel sich "zutreffender und umfänglicher" erklärt als 2013. "Jetzt geht es um die Verantwortung der Regierung", sagte Grünen-Obmann Konstantin von Notz der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Die Fragen drehten sich um die Verletzung deutscher Interessen, das Abhören von Freunden, Rechtsverletzungen durch den BND und eine Desinformationskampagne der Bundesregierung im Wahlkampf 2013, erläuterte von Notz.



