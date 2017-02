Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat am gestrigen Mittwoch in Nürnberg die "Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau" vorgestellt. Bundesminister Schmidt. Quelle BMEL/ photothek.net - Thomas Köhler Wie lässt sich das in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung verankerte Ziel, 20 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in...

Den vollständigen Artikel lesen ...