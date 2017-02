Weil in Südeuropa viele Gemüsekulturen durch Frost und Schnee geschädigt sind, sind die Preise für importiertes Gemüse in den letzten Wochen stark angestiegen. Dies wurde in den Tageszeitungen an herausgehobener Stelle veröffentlicht. Die rheinischen Gemüseerzeuger bieten eine gesunde und leckere Gemüsevielfalt in vergleichbaren Mengen wie in den Vorjahren...

