WALDACHTAL (dpa-AFX) - Der Befestigungsspezialist Fischer peilt im laufenden Geschäftsjahr den Sprung über die Marke von 800 Millionen Euro Umsatz an. 2016 war der Umsatz um 6,2 Prozent auf 755 Millionen Euro gestiegen, wie das Unternehmen mit Sitz in Waldachtal im Nordschwarzwald mitteilte. Angaben zum Gewinn lagen nicht vor.

Die Unternehmensgruppe, die neben Befestigungssystemen und Konstruktionsbaukästen auch Auto-Innenraumkomponenten produziert und Beratungsdienstleistungen anbietet, wolle ihre internationalen Aktivitäten weiter ausbauen. Nach einem Zukauf auf den Philippinen und einer Gründung in Indien betreibe Fischer jetzt 46 Landesgesellschaften.

Weltweit beschäftigt die Unternehmensgruppe rund 4600 Mitarbeiter, davon etwa 2000 an den deutschen Standorten in Waldachtal, Horb am Neckar, Freiburg und Denzlingen. In China werde in diesem Jahr ein neues Werk für Autoteile gebaut, in Tschechien soll eine Produktion für Befestigungssysteme entstehen./moe/DP/zb

