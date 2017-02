Düsseldorf (ots) - Schauspielerin Simone Thomalla beklagt, dass nur noch wenige Kollegen allein von der Schauspielerei leben können. "Wir haben viele Schauspieler in Deutschland, der Kuchen wird leider immer kleiner, und darunter sind nicht viele Sahnestücke", sagte sie der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Der Beruf des Schauspielers habe viel mit Verzicht zu tun. "Hast du keinen Erfolg, lebst du an der Armutsgrenze."



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621