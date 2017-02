Heidelberg (ots) - Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing will den möglichen Verkauf von Opel an den französischen Peugeot-Konzern PSA als Chance betrachten. "Aus einem solchen Konzept kann man auch etwas machen, wenn alle zusammenarbeiten", sagte der FDP-Politiker der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Heidelberg, Donnerstagausgabe). "Man sollte dem potenziellen Käufer eine faire Chance geben." Allerdings müsse sich Peugeot zum Erhalt aller deutschen Opel-Standorte bekennen. Wissing betonte, Rheinland-Pfalz habe mit französischen Unternehmen gute Erfahrungen gemacht, etwa mit Michelin in Bad Kreuznach. "Sollte es eine echte Allianz geben zwischen PSA und Opel geben, dann bin ich davon überzeugt, dass das auch ein gutes Modell sein kann." Für den PSA-Vorstand sei er jederzeit ansprechbar, sagte Wissing. "Wir sind gesprächsoffen."



