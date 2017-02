Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries positioniert sich gegen den Vorstoß der SPD-Bundestagsfraktion, gesetzlich ein Maximal-Verhältnis von Vorstandsgehalt zu Durchschnittslohn einzuführen.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries stellt sich gegen den Vorstoß der SPD-Bundestagsfraktion, gesetzlich ein Maximal-Verhältnis von Vorstandsgehalt zu Durchschnittslohn einzuführen. Zypries sagte der WirtschaftsWoche: "Die Politik sollte nicht ohne Not in unternehmerische Entscheidungen, in die Kompetenz der Aufsichtsräte und die Vertragsfreiheit eingreifen. Wir brauchen mehr Transparenz und klare Regeln. Ich bin allerdings sehr dafür, dass Boni und Pensionen nur begrenzt von der Steuer abgesetzt werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...