Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRIECHENLAND - In der Union wächst offenbar die Bereitschaft zu einem bedeutenden Kurswechsel in der Rettungspolitik gegenüber Griechenland. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Manfred Weber (CSU), plädiert dafür, nicht mehr auf einer Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu beharren. "Wenn der IWF auf einem Schuldenschnitt besteht, sollte man ihn ziehen lassen", sagte Weber der Süddeutschen Zeitung. "Europa kann jetzt auf eigenen Füßen stehen." Der Vorstoß Webers, der sowohl das Vertrauen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als auch von CSU-Chef Horst Seehofer genießt, könnte ein wichtiges Signal setzen. (SZ S. 1)

GRIECHENLAND - Im Streit um eine mögliche Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) am dritten Hilfsprogramm für Griechenland und einen Schuldenschnitt verlangt die FDP einen Euro-Austritt des Landes. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sagte in einem Interview, eine weitere Hängepartie sei weder Griechenland noch den Steuerzahlern zuzumuten. "Deshalb muss jetzt der Grexit eingeleitet werden, um das Land außerhalb des Euro, aber in der EU zu entschulden." Lindner forderte, es müsse in dieser Frage "mehr Entschlusskraft" geben. (Bild-Zeitung)

BUNDESBANK - Die Bundesbank warnt vor einem globalen Währungskrieg und weist Kritik der US-Regierung an einer vermeintlichen Währungsmanipulation beim Euro zurück. "Ein Abwertungswettlauf hätte nur Verlierer", sagte der Bundesbankvorstand Joachim Wuermeling in einem Interview. (Börsen-Zeitung S. 5)

EUROPA - Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat Europa aufgefordert, angesichts eines möglichen Rückzugs Amerikas und der Aggressionen Russlands mehr Verantwortung zu übernehmen. "Druck von außen kann da sehr heilsam sein: Ein offensiv agierendes Russland, Krise, Konflikt und Instabilität im Süden und Südosten und jetzt ein Amerika, bei dem wir nicht mehr sicher sein können, wie es noch zur transatlantischen Partnerschaft steht. Das hat das Bewusstsein dafür wachsen lassen, dass wir unser Schicksal nun schon selber in die Hand nehmen müssen", sagte er im Gespräch mit der FAZ. "Europa besser zu machen und zu stärken, liegt in unserem eigenen Interesse." Die Europäische Union sei zurzeit nicht stark genug. (FAZ S. 1)

BREXIT - Deutsche Ökonomen haben große Skepsis, ob die Brexit-Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens gut laufen werden. In einer Umfrage des Ifo-Instituts und der FAZ - dem Ökonomenpanel - erklärten 70 Prozent, der angekündigte Zeitplan der Regierung in London, in den kommenden zwei Jahren ein umfassendes Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union zu vereinbaren, sei unrealistisch. Nur 21 Prozent der teilnehmenden 125 Wirtschaftsprofessoren hielten das innerhalb von zwei Jahren für möglich, der Rest war unsicher. Eine deutliche Mehrheit hingegen schätzte ein Freihandelsabkommen der Briten mit den Vereinigten Staaten als wahrscheinlich ein. (FAZ S. 17)

BREXIT - Der Verwaltungsratschef von Standard Life, Gerry Grimstone, plädiert für eine schonende Brexit-Lösung für den britischen Finanzsektor, denn das werde ganz Europa nützen. Grimstone, ein Veteran der Londoner City und Verwaltungsratschef des Finanzkonzerns Standard Life, warnt im Zuge des Brexits vor höheren Kosten für Bankkunden in ganz Europa. "Die Kosten werden steigen. Wenn man Kapital fragmentiert, ist es weniger effizient", sagt er im Handelsblatt-Interview und hofft auf die Einsicht Europas, um die Verlagerung von Geschäftsteilen nach dem britischen EU-Austritt im großen Stil zu vermeiden. (Handelsblatt S. 32)

FREIHANDEL - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sieht nach den jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu Strafzöllen und anderen Handelsbarrieren, dass die Akzeptanz für Handelsabkommen nicht nur in Europa gestiegen ist. "Jetzt merken viele, was passiert, wenn Freihandel bedroht ist", sagte Zypries. Trump hatte mit dem Versprechen auf mehr Abschottung der US-Wirtschaft die Wahl in Amerika gewonnen und als eine seiner ersten Amtshandlungen Firmen mit Strafzöllen gedroht, wenn sie nicht in den USA produzieren. (Handelsblatt S. 6)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2017 00:39 ET (05:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.