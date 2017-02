The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA B7HK XFRA XS1568860685 STADSHYPOTEK 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1568874983 PET. MEX. 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1568875444 PET. MEX. 17/21 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1568888777 PET. MEX. 17/28 MTN BD02 BON EUR N

CA A0I XFRA CA03783B1022 APPIA ENERGY CORP. O.N. EQ00 EQU EUR N

CA 1S1N XFRA US60463E1038 MIRAGEN THERAPEUTICS O.N. EQ00 EQU EUR N

CA MHIN XFRA US6197182081 MOSYS INC. NEW DL-,01 EQ00 EQU EUR N