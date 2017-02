The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2DAR57 K.F.W.IS.17/47 NK BD00 BON EUR N

CA KW0J XFRA DE000A2DAR65 K.F.W.ANL.V.17/2027 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T9P9 DZ BANK IS.A722 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CNZ1 DZ BANK CLN E.9219 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EVV6 DEKA MTN SERIE 7509 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EVW4 DEKA IHS MTN S 7510 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4C32 LB.HESS.THR.CARRARA02L/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4PZ2 LB.HESS.THR.CARRARA02O/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013237856 VINCI S.A. 17/22 CV BD00 BON USD N

CA XFRA NO0010786288 NORWAY 17-27 BD00 BON NOK N

CA XFRA SE0009383664 SCBC 17-26 147 BD00 BON SEK N

CA XFRA US02665WBP59 AMER.HONDA F. 2024 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US097023BT13 BOEING CO. 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US097023BU85 BOEING CO. 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US097023BV68 BOEING CO. 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA US46647PAA49 JPMORGAN CHASE 17/48 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US66989HAL24 NOVARTIS CAPITAL 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US66989HAM07 NOVARTIS CAPITAL 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US66989HAN89 NOVARTIS CAPITAL 17/27 BD02 BON USD N

CA C2QC XFRA USG25417AR05 CS GRP FDG (GG)16/26 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1551071621 EMIS FINANCE 17/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1551749788 MUNICIPALITY FIN.17/32MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1562663614 EXPORT-IMPORT BK 17/32MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA XS1568004060 ERSTE ABW. MTN.17/19 DL BD02 BON USD N