FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WT2 XFRA US9523552043 WEST CORP. DL -,001 0.213 EUR

UPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.786 EUR

SOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.530 EUR

RYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.417 EUR

RWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.720 EUR

PTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01 0.142 EUR

ND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.256 EUR

MCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 0.342 EUR

M6G XFRA US5543821012 MACERICH CO.,THE DL-,01 0.672 EUR

KR5 XFRA US48248M1027 KKR + CO. LP O.N. 0.013 EUR

HQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.417 EUR

U2IT XFRA DE0009781997 4Q-INCOME FONDS I 0.720 EUR

DL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.284 EUR

CXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.180 EUR

DG3 XFRA US1508701034 CELANESE CORP. A DL-,0001 0.341 EUR

BE7 XFRA US0814371052 BEMIS COMPANY INC. 0.284 EUR

ADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.303 EUR

AG31 XFRA US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.426 EUR

ABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.346 EUR

ALK XFRA US0116591092 ALASKA AIR GRP INC. DL 1 0.284 EUR

H09 XFRA SG2D00968206 HUTCHISON PORT HLDGS UTS 0.020 EUR

RGH XFRA JP3965600004 RIGHT ON CO. LTD 0.124 EUR

ZEG XFRA GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 1.799 EUR

ITB XFRA GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.637 EUR

P4F XFRA US72348P1049 PINNACLE FD.INC DEL DL-01 0.270 EUR

FGY XFRA US3157851052 FIDELITY+GUAR.LIFE DL-,01 0.062 EUR

NAH XFRA US63888P4063 NATURAL HEALTH TRENDS 0.417 EUR

B4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P. 1.172 EUR

BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25

XC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01 1.421 EUR

R66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.597 EUR

18E XFRA US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PART.UTS 0.301 EUR

AUZ XFRA US02052T1097 ALON USA PARTNERS UTS 0.104 EUR

STM XFRA LU1066226637 STABILUS S.A. INH. EO-,01 0.500 EUR

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS 0.152 EUR