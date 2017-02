FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

R6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07

R6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07

BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25

LKS XFRA AU000000LKO0 LAKES OIL N.L.

R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE

XFRA US8266402036 SIGNAL GENET.NEW DL -,01