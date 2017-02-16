FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
R6C3 XETR GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07
R6C XETR GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07
BPE5 XETR GB0007980591 BP PLC DL-,25
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
R6C3 XETR GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07
R6C XETR GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07
BPE5 XETR GB0007980591 BP PLC DL-,25