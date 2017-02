FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.02.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 17.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.02.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AIXB XFRA US0096061041 AIXTRON SE ADR REG.-SHS 1

FQ3 XFRA IE0003295239 FYFFES PLC EO-,06