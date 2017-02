Basel - Straumann hat 2016 den Umsatz und den Betriebsgewinn gesteigert. Im Berichtsjahr wuchs der Umsatz um 15% auf 917,5 Mio CHF. In Lokalwährungen (LW) lag der Zuwachs bei 14%. Organisch legte der Dentalimplantat-Hersteller um 13% zu. Den Reingewinn hat Straumann mit 229,6 Mio CHF mehr als verdreifacht, was allerdings an diversen Sonderfaktoren liegt.

"Wir übertrafen das Marktwachstum 2016 deutlich und erzielten unser bestes Ergebnis seit acht Jahren", sagt CEO Marco Gadola in der Mitteilung vom Donnerstag. Straumann habe in allen Geschäftsbereichen ein zweistelliges Umsatzwachstum erreicht. Besonders stark gewachsen ist das Basler Unternehmen in der Region Asien/Pazifik, wo sich der Umsatz um 24% erhöhte.

Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 32% auf 227,2 Mio CHF. Entsprechend erhöhte sich die Marge um 3,2 Prozentpunkte auf ...

