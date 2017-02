PRESSEMITTEILUNG

Ergebnisse für das 3. Quartal und die ersten neun Monate von April bis Dezember für das Geschäftsjahr 2016/17

LEM hält robuste operative Margen

Fribourg, 16. Februar 2017 - LEM (SIX: LEHN), der Marktführer für innovative und hochwertigen Lösungen zur Messung elektrischer Parameter, gibt die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2016/17 bekannt (im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2015/16):

Der Auftragseingang belief sich auf 200,0 Mio. CHF, was einem Anstieg von 3,0% (CHF 194,2 Mio.) entspricht.

Der Umsatz stagnierte bei 197.8 Mio. CHF (198,7 Mio. CHF); wechselkursbereinigt sank der Umsatz um 1,1%.

Die Book-to-bill-ratio verbesserte sich auf 1,01 (0,98).

Der EBIT verbesserte sich um 2,5% auf 41,7 Mio. CHF (40,6 Mio. CHF); die EBIT-Marge erhöhte sich auf 21,1% (20,4%).

Der Reingewinn für den Berichtszeitraum stieg um 3,8% auf 32.7 Mio. CHF (31.5 Mio. CHF).

3. Quartal 2016/17 im Vergleich zum 3. Quartal 2015/16:

Der Auftragseingang belief sich auf 67,7 Mio. CHF und ist damit um 0,6% gestiegen (67,3 Mio. CHF).

Der Umsatz verringerte sich um 3,0% auf 65,1 Mio. CHF (67,2 Mio. CHF).

Die Book-to-bill-ratio verbesserte sich auf 1,04 (1,00).

Der EBIT sank um 10,2% auf 14.1 Mio. CHF (15,8 Mio. CHF); die EBIT-Marge sank auf 21,7% (23,5%).

Der Reingewinn für das Quartal verringerte sich um 9,5% auf 10,6 Mio. CHF (11,7 Mio. CHF).

"Das Geschäftsklima war in den vergangenen neun Monaten unbeständig und führte zu einer flachen Umsatzentwicklung. Dennoch verfolgten wir die Anpassung unserer Organisation an das veränderte Geschäftsumfeld laufend weiter und erzielten solide operative Margen, die über dem Vorjahresniveau lagen. Darüber hinaus ernteten wir die Früchte unserer Innovationsstrategie: Unsere neuen Produkte erfreuten sich einer grossen Akzeptanz und wir erhöhten laufend deren Produktionskapazitäten. Um unsere führende Position auszubauen, haben wir mit dem Aufbau unseres neuen F & E-Zentrums Fortschritte gemacht: Wir haben einen Mietvertrag am Parc Technologique de Lyon in Saint-Priest unterzeichnet und mit dem Rekrutierungsprozess begonnen. Wir erwarten, dass unser Forschungs- und Entwicklungszentrum in Lyon im April 2017, weniger als 6 Monate nach unserer Startentscheidung, in Betrieb genommen wird ", sagte Francois Gabella, CEO von LEM.

Industriesegment: uneinheitliche Geschäftsentwicklung

Der Umsatz im Industriesegment belief sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 auf 159,5 Mio. CHF, was einem Rückgang um 3,0% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Wechselkursbereinigt sank der Umsatz um 3,5%.

Der Umsatz in China verlangsamte sich (-8%), während der Rest Asiens ein dynamisches Umsatzwachstum (+6%) verzeichnete. Die robuste US-Wirtschaft unterstützte LEMs Umsatzentwicklung in Nordamerika (+10%). Der Umsatz in Europa (-6%) wurde aber von einem schwachen Markt für erneuerbare Energien beeinträchtigt.

Der EBIT verringerte sich von 33,7 Mio. CHF für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2015/16 auf 32,4 Mio. CHF im Geschäftsjahr 2016/17. Die EBIT-Marge sank leicht von 20,5% auf 20,3%.

Der Umsatz im Antriebs- und Schweissgeschäft stieg im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2015/16 um 9%. LEM gewann Marktanteile dank neuer Produkte und erzielte in allen Regionen höhere Umsätze.

Das Geschäft erneuerbare Energien und Stromversorgungen blieb volatil. Der Umsatz sank um 12%, wobei alle Regionen vom Rückgang betroffen waren.

Der Umsatz im Traktionsgeschäft sank um 13%. LEM beobachtete zunehmende Zurückhaltung für Investitionen in Bahninfrastruktur weltweit; eine Situation, die möglicherweise über einen längeren Zeitraum andauern kann.

Im projektgetriebenen Hochpräzisionsgeschäft sank der Umsatz um 3%. Die Aktivitäten in Nordamerika (medizinische Anwendungen) blieben stark, während die meisten anderen Regionen rückläufig waren.

Automobilsegment: starkes Geschäft umweltfreundliche Automobile

Der Umsatz im Automobilsegment belief sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 auf 38,2 Mio. CHF, ein Plus von 11,5% gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Wechselkursbereinigt stieg der Umsatz um 10,3%. Die meisten Regionen trugen zum Umsatzwachstum bei.

Der EBIT für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2016/17 stieg um 33,1% auf 9,2 Mio. CHF, unterstützt durch Volumenwachstum, vorteilhaften Produktmix und anhaltendem Erfolge im Geschäft umweltfreundliche Automobile in China. Künftig erwartet LEM höheren Wettbewerbsdruck, da dieser wachsende Markt Interesse von Akteuren innerhalb und ausserhalb der Automobilindustrie anzieht.

Im Geschäft konventionelle Automobile sank der Umsatz um 7%. Ein schwächerer US-Automarkt und Lageranpassungen am Jahresende beeinflussten den Umsatz von LEM.

Der Umsatz im Geschäft umweltfreundliche Automobile stieg um 64%. Die Verringerung der staatlichen Subventionen in China verlangsamte die Wachstumsraten im chinesischen Markt für umweltfreundliche Automobile im Laufe des dritten Quartals 2016/17. Die Geschäftsaktivität in Europa nahm zu.

Ausblick

Für das 4. Quartal 2016/17 erwartet LEM eine stabile Geschäftsentwicklung. Saisonale Faktoren könnten sich in China (Chinesisches neues Jahr) im Ergebnis niederschlagen. Die Kunden werden voraussichtlich vorsichtig bleiben und ihre Aufträge auch weiterhin kurzfristig vergeben.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2016/17 bestätigt das Management seine Umsatzprognosen von 260-270 Mio. CHF - im Vergleich zu 261,5 Mio. CHF für das Geschäftsjahr 2015/16. Die EBIT-Marge wird voraussichtlich über 20% liegen.

LEM - At the heart of power electronics

LEM ist Marktführer für innovative und hochwertige Lösungen zur Messung elektrischer Parameter. Unsere Kernprodukte - Strom- und Spannungswandler - kommen bei einer breiten Palette von Anwendungen in den Bereichen Antrieb & Schweissen, erneuerbare Energien & Stromversorgung, Traktion, Hochpräzision sowie konventionelle und umweltfreundliche Automobile zum Einsatz. Die Strategie von LEM beruht darauf, die Stärken seines Kerngeschäfts voll auszuschöpfen und mit neuen Anwendungen zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. LEM ist ein mittelständisches globales Unternehmen mit ca. 1'400 Mitarbeitenden weltweit. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Genf (Schweiz), Peking (China), Sofia (Bulgarien) und Tokyo (Japan). Zusammen mit den regionalen Vertriebsstellen nahe bei den Standorten der Kunden kann das Unternehmen einen weltweit lückenlosen Service anbieten. LEM ist seit 1986 an der SIX Swiss Exchange kotiert und hat das Tickersymbol LEHN.

(www.lem.com: http://www.lem.com/)

Kennzahlen

In CHF Millionen 2015/16 2016/17 Veränderung Auftragseingang Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3 - Q3 Q3 - Q2 Industriesegment 50,9 52,8 53,2 50,8 52,7 53,5 55,4 +4,2% +3,6% Automobilsegment 10,0 13,3 14,1 11,5 12,5 13,6 12,3 -13,0% -10,0% LEM insgesamt 60,9 66,0 67,3 62,3 65,2 67,1 67,7 +0,6% +0,8% Book-to-bill ratio Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3 - Q3 Q3 - Q2 Industriesegment 0,98 0,91 0,98 1,00 0,96 1,03 1,06 +7,4% +2,7% Automobilsegment 1,06 1,12 1,08 0,96 1,05 1,00 0,97 -10,3% -2,7% LEM insgesamt 0,99 0,94 1,00 0,99 0,97 1,02 1,04 +3,7% +1,7% Umsatz Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3 - Q3 Q3 - Q2 Industriesegment 52,1 58,2 54,2 50,7 54,9 52,1 52,5 -3,0% +0,9% Automobilsegment 9,4 11,8 13,0 12,0 12,0 13,6 12,6 -3,0% -7,5% LEM insgesamt 61,5 70,0 67,2 62,7 66,9 65,7 65,1 -3,0% -0,9% EBIT Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3 - Q3 Q3 - Q2 Industriesegment 9,2 12,1 12,5 9,3 10,6 10,4 11,4 -8,5% +10,0% Automobilsegment 1,4 2,3 3,3 3,0 2,8 3,7 2,7 -16,5% -26,6% LEM insgesamt 10,5 14,4 15,8 12,3 13,4 14,1 14,1 -10,2% +0,3%

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung