PARIS (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Air France-KLM hat 2016 dank des niedrigen Ölpreises und operativer Fortschritte in der niederländischen Sparte KLM deutlich mehr verdient. Der operative Gewinn sei um fast ein Drittel auf 1,05 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Lufthansa-Konkurrent am Donnerstag in Paris mit. Damit übertraf die Fluggesellschaft die Erwartungen von Experten. Air-France-KLM-Chef Jean-Marc Janaillac will im laufende Jahr das Angebot erhöhen, um vor allem im lukrativen Langstrecken-Bereich wieder an Boden zu gewinnen./zb/fbr

