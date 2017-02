IRW-PRESS: ROCKCLIFF COPPER CORPORATION: Rockcliff durchteuft 16,1 m mit 3,5 % Cu-Äqu. einschließlich 3,5 m mit 5,2 % Cu-Äqu. Große verborgene leitfähige Zone unterhalb der Hauptlinse in der Lagerstätte Talbot entdeckt

Rockcliff durchteuft 16,1 m mit 3,5 % Cu-Äqu. einschließlich 3,5 m mit 5,2 % Cu-Äqu. Große verborgene leitfähige Zone unterhalb der Hauptlinse in der Lagerstätte Talbot entdeckt

Toronto, ON - 16. Februar 2017 - Rockcliff Copper Corporation (Rockcliff oder das Unternehmen) (TSX.V: RCU) (FRANKFURT: RO0, WKN: A142TR) freut sich, weitere Probenergebnisse aus den Bohrlöchern des laufenden Phase-II-Bohrprogramms im Konzessionsgebiet Talbot (Manitoba) bekannt zu geben. Bei der erneuten geophysikalischen Vermessung historischer Bohrlöcher wurde direkt unter - und entlang des Einfallswinkels - der Hauptlinse in der Lagerstätte Talbot eine leitfähige Platte entdeckt. Im Zuge einer elektromagnetischen Messung mit tiefer Bodendurchdringung (Deep Penetrating ElectroMagnetic; DPEM) wurde zudem eine zweite größere tieferliegende verborgene leitfähige Platte unterhalb der Hauptlinse identifiziert. Das Konzessionsgebiet ist Teil von Rockcliffs Projekt Snow Lake, das sich in strategischer Lage innerhalb des Grünsteingürteils Flin Flon-Snow Lake in der kanadischen Provinz Manitoba befindet.

President und CEO Ken Lapierre erklärte: Die Bohrungen in der Hauptlinse der Lagerstätte Talbot in einem Gebiet, in dem bislang keine Bohrungen absolviert wurden, lieferten ausgezeichnete Gehalte auf mächtigen Abschnitte. Der Fokus der Bohrungen ist nun auf die Untersuchung der tiefliegenden leitfähigen Platte, einem vor kurzem entdeckten vertikal einfallenden geophysikalischen Zielgebiet mit den Maßen 300 Meter mal 600 Meter unterhalb der Nordlinse in der Lagerstätte Talbot, gerichtet. Bei zusätzlichen geophysikalischen Messungen wurde eine weitere leitfähige Platte entdeckt, eine neue ungetestete geophysikalische Zielzone unterhalb der Hauptlinse in der Lagerstätte Talbot, die die Erweiterung der Hauptlinse entlang des Einfallwinkels darstellen könnte. Zudem wurde im Rahmen der geophysikalischen Messungen eine tiefliegende leitfähige Platte im westlichen Bereich von Talbot identifiziert. Hierbei handelt es sich um ein wesentlich tiefliegenderes, jedoch größeres flaches geophysikalisches Zielgebiet, das 1 Kilometer mal 1 Kilometer misst. Da die meisten der größten Produktionsstätten in diesem Bergbaulager mehrschichtige mineralisierte Linsen aufweisen, die zuerst als leitfähige Platten abgegrenzt wurden, halten wir nicht nur die konsequent hohen Metallgehalte und das gesteigerte Größenpotenzial der Lagerstätte, sondern auch das Metallpotenzial der ungetesteten geschichteten leitfähigen Platten im direkten Umfeld der Lagerstätte für sehr vielversprechend. Die Bohrungen werden bis zum Einsetzen des Tauwetters fortgesetzt und konzentrieren sich insbesondere auf die Untersuchung der tiefliegenden leitfähigen Platte unterhalb der Nordlinse in der Lagerstätte und der leitfähigen Platten unterhalb der nördlichen Kupferzone rund 2,5 Kilometer nördlich der Lagerstätte Talbot.

Die gesammelten Bohrlochdaten aus dem laufenden Phase-II-Bohrprogramm des Unternehmens sind in der nachstehenden Tabelle angeführt.

Loch von bis (LängeCu-Äqu. (KupferGold Zink %Silber

Nr. (m) m) (m) Kupferäqu % g/t g/t iva -lent %)

TB-017 774,3790,416,083,48 0,93 2,73 0,65 15,23 7 5

inkl. 780,6789,38,74 3,77 0,35 4,02 0,48 13,00 3 7

inkl. 786,9790,43,51 5,20 1,70 4,11 0,34 19,76 4 5

(m) = Meter (entspricht der Mächtigkeit im Loch, da die wahre Mächtigkeit derzeit nicht bekannt ist), % = Prozent, g/t = Gramm pro Tonne, *Kupferäquivalent-Wert auf Basis 2,50 USD/Pfund Kupfer, 1300 USD/Feinunze Gold, 1,15 USD/Pfund Zink und 20 USD/Unze Silber, 100 % Metallausbeute, Berechnung Kupferäquivalent: Cu-Äqu. = Cu-Gehalt + ((Zn-Gehalt %/100 x Zn-Preis) + (Au-Gehalt g/t x Au-Preis/Gramm) + (Ag-Gehalt g/t x Ag-Preis/Gramm))/Cu-Preis x 100. Zahlensummen sind aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht korrekt.

Bohrloch TB-017 wurde mit den UTM NAD83-Koordinaten 458456E/5996987N bis in eine Tiefe von 847 Meter - entlang eines Richtungswinkels von 285° und im Neigungswinkel von -70° - gebohrt.

In der nachstehenden Abbildung ist die Lage von TB017 in der Hauptlinse der Lagerstätte Talbot und der leitfähigen geophysikalischen Platten, die im Zuge des aktuellen und anschließenden Bohrprogrammen untersucht werden, angezeigt.

3-dimensionaler Längsschnitt der Lagerstätte Talbot mit Angabe des Standorts von TB-017 sowie der verborgenen unerkundeten geophysikalischen Platten unterhalb der Lagerstätte http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38925/Feb 16 2017 TB 017_DEPRcom.001.png

Die mit Golderzen angereicherte Kupferlagerstätte Talbot wird als schichtgebundene goldreiche vulkanogene Massivsulfid-(VMS)-Kupferlagerstätte definiert, die aus mehreren Mineralisierungslinsen besteht. In diesen finden sich - eingebettet in quarz- bzw. feldspathaltigen Gneis - Pyrit-, Kupferkies-, Sphalerit- und Pyrrhotinerze von grobkörniger, feinadriger und massivsulfidischer Struktur. Das Umfeld der Lagerstätten im Konzessionsgebiet Talbot weist große Ähnlichkeiten mit aktuellen und ehemaligen Produktionsstätten für Basismetalle auf, die in bimodales Vulkanoklastengestein im Grünsteingürtel Flin Flon-Snow Lake eingebettet sind.

Am 4. Februar 2016 veröffentlichte Rockcliff für das Konzessionsgebiet Talbot eine abgeleitete Mineralressource, wie sie in einem gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellten Fachbericht vom 25. Januar 2016 mit dem Titel Technical Report on the Talbot Property, Manitoba, Canada (der Fachbericht) im Hinblick auf eine erste Mineralressourcenschätzung von Roscoe Postle Associates Inc. (RPA) für die Lagerstätte Talbot im Konzessionsgebiet Talbot im Zentrum von Manitoba ausgewiesen wurde. Eine Kopie davon ist unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com erhältlich.

Die von RPA veröffentlichte Stellungnahme zu den abgeleiteten Mineralressourcen in der mit Golderzen angereicherten Kupfer-Lagerstätte Talbot ist nachstehend angeführt.

Stellungnahme zu den Mineralressourcen der Lagerstätte Talbot, Manitoba, RPA, 26. Januar 2016

Zone Tonnen Erzgehalt enthaltenes Metall ( Tsd. t) Cu Au Zn Ag Cu Au (TZn Ag (T (%) (g/t (%) (g/t (Miosd (Miosd ) ) . . Unz. . Unz en en Pfund) Pfund) ) )

Talbot 1.441,03,4 2,6 2,4 61,0 107,0118,676,4 2.827 Main ,8

Talbot 443,9 2,2 2,0 2,4 55,6 22,0 28,5 23,2 793,8

Main FW

Nordlinse 283,4 0,7 2,0 1,3 20,6 4,6 18,3 7,9 187,6 Gesamt 2.168,32,8 2,4 2,2 54,6 133,6165,4107,43.809 ,3

Anmerkungen:

1. Für die Schätzung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionen herangezogen. 2. Die Schätzung der Mineralressourcen basiert auf einem NSR-Cutoff-Wert von 140 $ (entspricht einem Kupfer-NSR-Cutoff-Wert von 2,0 %) unter Bezugnahme auf Metallpreise, geschätzte Ausbeuten und Offsite-Zahlungen. 3. Die Schätzung der Mineralressourcen basiert auf einem langfristigen Kupferpreis von 3,50 USD pro Pfund, einem Goldpreis von 1450 USD pro Unze, einem Zinkpreis von 1,25 USD pro Pfund und einem Silberpreis von 22 USD pro Unze. 4. Es wurde eine USD/CAD-Wechselkursrate von 1,18 verwendet. 5. Es wurde eine Mindestabbaumächtigkeit von 2 m angenommen. 6. Die durchschnittliche Massendichte beträgt 3,2 Tonnen pro Kubikmeter. 7. Die Zahlensummen sind aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht korrekt. 8. Angesichts der Ressourcenmenge, der Erzgehalte und der Ausrichtung der Lagerstätte hat RPA befunden, dass sich die Lagerstätte Talbot aus wirtschaftlicher Sicht für eine Förderung mittels untertägiger Abbaumethoden eignet. 9. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle im Labor

Die Proben aus dem halben Bohrkern werden verpackt und aus dem Feldbüro von Rockcliff direkt an das Labor von TSL Laboratories (TSL) in Saskatoon (Saskatchewan) übermittelt. TSL ist ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes kanadisches Analyselabor. Jede eingesackte Kernprobe wird getrocknet und auf einen Siebdurchlauf 10 (70 %) zerkleinert. Für die Probenanalyse wird 250 g feinkörniges Material auf einen Siebdurchlauf 150 (95 %) pulverisiert. Aus dem Mahlpulver wird jeweils eine 0,5 g-Teilprobe für die Basismetallanalyse entnommen. Das Material wird anhand von mehreren Säuren gelaugt und aufgeschlossen und anschließend mittels Atomabsorption auf den Kupfer-, Blei-, Zink- und Silbergehalt untersucht. Der Goldgehalt wird mittels Brandprobe anhand einer 30 g-Einwaage ermittelt. Anschließend wird das Material mittels gravimetrischer Brandprobe und abschließend anhand der Atomabsorption untersucht. Proben mit Werten über der oberen Nachweisgrenze (3000 ppb) werden ein weiteres Mal analysiert. Rockcliff hat dem Probenstrom zertifizierte Leerproben und Standardproben hinzugefügt, um die Laborintegrität sicherzustellen.

Für Rockcliff besteht die Möglichkeit, 51 % der Anteile am Konzessionsgebiet Talbot von Hudbay Minerals Inc. zu erwerben. Details zur Optionsvereinbarung entnehmen Sie bitte der Pressemeldung vom 11. Oktober 2016.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.rockcliffcoppercorp.com.

Besuchen Sie Rockcliff im Investors Exchange auf der PDAC am Stand Nr. 2816.

Ken Lapierre P.Geo., President und CEO von Rockcliff, hat als qualifizierter Sachverständiger im Einklang mit den kanadischen Regulierungsbestimmungen gemäß Vorschrift NI 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen, auf denen die in dieser Pressemeldung veröffentlichten Daten basieren, gelesen und genehmigt.

Über Rockcliff Copper Corporation

Rockcliff ist ein kanadisches Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung, den Ausbau und die Zusammenlegung von noch nicht explorierten Metalllagerstätten mit hervorragenden Erzgehalten im aussichtsreichen Grünsteingürtel Flin Flon - Snow Lake (FF-SL) in zentraler Lage des Bergbaulagers Snow Lake (Manitoba) konzentriert. Das unternehmenseigene Projekt Snow Lake, das sich über mehr als 45.000 Hektar Gesamtfläche erstreckt, befindet sich im und um das Bergbaulager Snow Lake und beherbergt die höchstgradigen nicht explorierten Kupferlagerstätten mit NI 43-101-konformen Ressourcen (die mit Gold angereicherte Kupferlagerstätte Talbot und die Kupferlagerstätte Rail), die höchstgradigen nicht explorierten Zinklagerstätten (die Zinklagerstätte Lon, die Zinklagerstätte Bur und die Zinklagerstätte Morgan), einen hochgradigen ehemaligen Goldproduktionsbetrieb (Laguna) sowie eine NSR-Beteiligung am Konzessionsgebiet Tower, das auch die Kupfer-Lagerstätte T-1 im Grünsteingürtel FF-SL beherbergt. Rockcliff ist außerdem im Besitz der oberflächennahen Zinklagerstätte MacBride, die sich nördlich von Snow Lake unweit von Leaf Rapids (Manitoba) befindet. Des Weiteren besitzt Rockcliff eine mit Zink und Silber angereicherte NI 43-101-konforme Ressource (die Lagerstätte Shihan) in Ontario sowie Gebührenbeteiligungen an zwei Goldkonzessionsgebieten in Kolumbien (Südamerika).

Rockcliff ist mit einem Barbestand von rund 2,5 Millionen C$ und ohne Schulden finanziell gut aufgestellt.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rockcliff Copper Corporation Ken Lapierre, P.Geo President & CEO Mobil: (647) 678-3879 Büro: (416) 644-1752 klapierre@rockcliffcoppercorp.com- CHF Capital Markets Cathy Hume, CEO Tel: (416) 868-1079 DW 231 cathy@chfir.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.

Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38925

