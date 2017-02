Partnerschaft erleichtert Validierung von Biomarkern und Targets, Assay-Entwicklung und das Management klinischer Studien für begleitende Diagnostika und Wirkstoffentwicklung.

Asterand Bioscience, der weltweit führende Anbieter von qualitativ hochwertigem und gut charakterisiertem menschlichen Gewebe und auf menschlichem Gewebe basierenden Forschungslösungen für Wissenschaftler im Bereich der Arzneimittelentdeckung, hat heute das Eingehen einer Partnerschaft mit MolecularMD angekündigt. Dadurch soll die Fachkompetenz von MolecularMD als Anbieter von Molekulardiagnostikprodukten und -dienstleistungen mit der von Asterand Bio auf dem Gebiet der Drug Target und Kandidatenvalidierung zusammengeführt werden. MolecularMD ist ein Molekulardiagnostikunternehmen, das Assays für klinische Studien sowie Begleitdiagnostikaprodukte entwickelt und klinische Studien sowie die Kommerzialisierung von gezielten Krebstherapien unterstützt. Durch diese Partnerschaft ergibt sich für Auftraggeber aus der Biopharmazie ein durchgehender Workflow, der das gegenwärtige Angebot der beiden Unternehmen in der Assay-Entwicklung und Validierung stärkt und zugleich dafür sorgt, dass die Partner bei der Lieferung von Analysen von Proben aus klinischen Studien global präsent sind.

"Seit über 20 Jahren arbeiten erfahrene Wissenschaftler von Asterand Bioscience gemeinsam mit Kunden des Unternehmens daran, durch ein Angebot diverser präklinischer Forschungsdienstleistungen, die Ansätze mit den höchsten Aussichten auf klinischen Erfolg voranzutreiben" sagte John Canepa, Chief Financial Officer/Chief Operations Officer. "Mit diesem Vertrag werden die Leistungen von MolecularMD in der Assayentwicklung und Begleitdiagnostik und die Erfahrung von Asterand Bioscience in der Bereitstellung und Charakterisierung von menschlichem Gewebe sowie als Forschungsdienstleister zusammengeführt, um einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, mit dem den Anforderungen von Pharma-, Biotechnologie und Diagnostikunternehmen begegnet werden soll, von der Validierung von Biomarkern und Targets bis zur Assay-Entwicklung."

"MolecularMD ist in einer einzigartigen Position, wenn es darum geht, Biopharmakunden mit unserer Erfahrung rund um klinischen Studien und aufsichtsbehördliche Fragen zu unterstützen", sagte Dan Snyder, President/Chief Executive Officer bei MolecularMD. "Ich freue mich, dass Asterand Bio und MolecularMD sich zusammenschließen zugunsten unserer Kundenbasis. Diese wird davon profitieren und in der Lage versetzt werden, Pipeline-Entscheidungen schneller zu treffen und die Effizienz bei klinischen Studien und dem Workflow bei der Kommerzialisierung zu verbessern.

Asterand Bio und MolecularMD werden beide auf der Med Tri-Con 2017 vertreten sein, die vom 19.-24. Februar im Moscone North Convention Center im kalifornischen San Francisco stattfindet. Bei dieser Tagung werden mehr als 3500 Fachleute aus den Bereichen Entdeckung und Entwicklung von Wirkstoffen anwesend sein. Weiterführende Information zum Zusammenschluss ist am Stand Nr. 626 von Asterand Bio erhältlich. Asterand Bio sowie MolecularMD werden auch am vom 1.- 5. April stattfindenden Meeting der AACR des Jahres 2017 im Walter E. Washington Convention Center in Washington DC teilnehmen. Dieses Meeting präsentiert die Krebsforschung und -medizin diverser Institutionen aus aller Welt auf dem höchsten Stand. Weiterführende Information zum Zusammenschluss ist am Stand Nr. 1340 von Asterand Bio und dem Stand Nr.3423 von MolecularMD erhältlich.

Über Asterand Bioscience

Asterand Bioscience ist der weltweit führende Anbieter von qualitativ hochwertigem und gut charakterisiertem menschlichen Gewebe und auf menschlichem Gewebe basierenden Forschungslösungen für Wissenschaftler im Bereich der Arzneimittelentdeckung. Unsere Mission ist es, Lösungen bereitzustellen, die auf menschlichem Gewebe basieren, um die Identifizierung und Validierung von neuen Arzneimitteln zu beschleunigen und die Auswahl von Arzneimittelkandidaten mit größeren klinischen Erfolgschancen zu verbessern. An unseren Niederlassungen in Detroit (Michigan) und Royston (Großbritannien) setzen sich unsere Mitarbeiter unermüdlich dafür ein, Dienstleistungen und Produkte bereitzustellen, mit denen sich die Forschung zur Arzneimittelentdeckung beschleunigen lässt, und zwar von der Targetidentifizierung über die Wirkstoffprüfung bis zur Bewertung der Arzneimittelsicherheit.

Über MolecularMD

MolecularMD Corporation entwickelt und vertreibt molekulare Diagnostik für Anwendungen in der Onkologie. Die Tests sind darauf ausgelegt, Auswahl, Überwachung und Management von Patienten zu ermöglichen, die mit gezielten Krebstherapien auf Molekülebene behandelt werden. MolecularMD integriert führende bewährte und innovative Plattformtechnologien mit klinischer Assay-Entwicklung, Validierung und einer zentralisierten Prüfung, um alle Phasen der klinischen Entwicklung, einschließlich der Zulassung durch die FDA und der Kommerzialisierung von in vitro Begleitdiagnostiktests für neue Anti-Krebs-Wirkstoffe zu beschleunigen.

