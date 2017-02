Hemcheck Sweden AB: hemCheck: Rättelse avseende lock-up för teckningsåtagare i hemChecks prospekt

Rättelse avseende lock-up för teckningsåtagare i hemChecks prospekt

Den 16 januari 2017 godkände och registrerade Finansinspektionen samt offentliggjorde Hemcheck Sweden AB (publ) ("hemCheck") ett prospekt ("Prospektet") med anledning av att styrelsen i hemCheck beslutat att genomföra en nyemission av units (bestående av aktier och teckningsoptioner) riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare inför en planerad notering av hemChecks aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North.

hemCheck har efter Finansinspektionens godkännande av Prospektet upptäckt ett sakfel i beskrivningen av teckningsåtagare i nyemissionen som återfinns på sidan 57 i Prospektet. Texten ovanför tabellen med teckningsåtagare innehåller en mening om att teckningsåtagarna har åtagit sig att inte avyttra någon del av sina respektive aktieinnehav i hemCheck under de närmaste tolv månaderna, räknat från första handelsdag på First North, vilket inte är korrekt. Texten under "Teckningsåtaganden" på sidan 57 i Prospektet borde haft följande lydelse:

"Nedanstående parter har gentemot Bolaget åtagit sig att teckna units för de belopp som anges nedan, totalt nästan 15 MSEK. Teckningsåtagandena är inte säkerställda. Teckningsåtagarna är garanterade full tilldelning i Nyemissionen. Parterna som anges har vidare åtagit sig att inte sälja några av sina aktier i Bolaget från den dag då respektive åtagande undertecknades fram till dess att Bolagets aktier noteras på First North. För dessa teckningsåtaganden utgår ingen ersättning. Teckningsåtagarna kan nås på adresserna i tabellen nedan."

Med anledning därav ges investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de av de värdepapper som omfattas av Prospektet rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 17 februari 2017 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av detta pressmeddelande). Återkallelse kan ske skriftligen till Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm eller via e-post till emittentservice@aktieinvest.se. Investerare som har tecknat via förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investeraren önskar kvarstå som tecknare av units behöver denne ej vidta några åtgärder.

Eftersom felet upptäcktes efter att anmälningstiden för erbjudandet av de värdepapper som omfattas av Prospektet löpt ut medger situationen inte att ett tillägg till Prospektet i enlighet med 2 kap. 34 § i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument godkänns och registreras av Finansinspektionen, vilket även har bekräftats av Finansinspektionen.

Om hemCheck

Hemcheck Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept (HELGETM och READYTM) för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. HELGETM detekterar hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen och bidrar därmed till en förbättrad vård för patienter över hela världen. hemChecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige. hemCheck har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför upptagande av handel på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är 10 mars 2017.

Kontakt

Hemcheck Sweden AB (publ)

Annelie Brolinson, CEO

Tel: +46 70 288 0826

E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Universitetsgatan 2

651 88 Karlstad

www.hemcheck.com (http://www.hemcheck.com)

Aktieinvest FK AB

113 89 Stockholm

Tel: 08-5065 1795

Fax: 08 - 5065 1701

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

www.aktieinvest.se (http://www.aktieinvest.se)

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2017, kl. 08:15. CET.

Rättelse lock-up teckningsåtagare (http://hugin.info/173480/R/2079126/782680.pdf)



