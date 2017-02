FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag wenig verändert in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,04 Prozent auf 163,45 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,37 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt. In der Eurozone werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Von der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten Experten am frühen Nachmittag ebenfalls kaum etwas Neues.

Erst am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Stimmung in den Unternehmen der Region um Philadelphia./jkr/stb

ISIN DE0009652644

AXC0052 2017-02-16/08:31