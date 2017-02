Vevey - Nestlé ist im vergangenen Geschäftsjahr 2016 unter den Markterwartungen gewachsen und hat auch weniger verdient als von Analysten geschätzt. Die Dividende soll aber wiederum leicht erhöht werden. Für 2017 geht die Gruppe von einem organischen Wachstum von 2-4% und einer stabilen operativen Marge aus. Die bereits laufende Restrukturierung soll beschleunigt werden.

Das organisches Wachstum lag im Berichtsjahr bei 3,2% und fiel damit noch deutlich tiefer aus als 2015 (4,2%). Der weltgrösste Nahrungsmittel-Konzern blieb damit - wie allerdings erwartet - bereits zum vierten Mal in Folge unter dem früheren Langfristziel von 5 bis 6% (gemäss Nestlé-Modell).

Das Wachstum 2016 setzte sich zusammen aus dem interne Realwachstum (RIG) von 2,4% und Preisanpassungen von 0,8%, wie der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern am Donnerstag in Vevey mitteilte. Der Gesamt-Umsatz erreichte 89,5 Mrd CHF (+0,8%), wobei sich die Wechselkurse per Saldo mit -1,6% und Zu-/Verkäufe mit -0,8% auswirkten. Das organische Wachstum hat sich damit im vierten Quartal mit +2,9% wieder etwas verlangsamt.

Wiederum höhere Dividende

Die operative Gewinnmarge der Gruppe stieg im vergangenen Jahr um 20 Basispunkte (BP) auf 15,3%, zu konstanten Wechselkursen waren es +30 BP. Der Betriebsgewinn selbst wird mit 13,7 Mrd CHF ausgewiesen, der Reingewinn mit 8,5 Mrd CHF. Letzterer wurde laut Mitteilung von mehreren Posten beeinträchtigt, hauptsächlich von einer einmaligen, nicht liquiditätswirksamen Anpassung der latenten Steuern.

Der Verwaltungsrat hält an seiner Politik der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...