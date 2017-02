Am Morgen sind die Vorzeichen für den Handelstag gemischt. In Asien können die freundlichen US-Vorgaben nur vereinzelt stützen, während Gewinnmitnahmen, ein festerer Yen und vereinzelte Zinssorgen belasten. Die Futures auf die US-Indizes bewegen sich kaum. Auf dem Parkett wird der DAX zur Eröffnung leicht im Plus erwartet. Aus charttechnischer Perspektive behalten die Bullen zunächst Ziele bis zum Bewegungshoch bei 11.893 Punkten im Visier. Ein Gegenschlag der Bären könnte dagegen zunächst Ziele bis 11.600 Punkte anlaufen.