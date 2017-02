ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Trotz der politischen Unsicherheiten in Europa und der Stärke der US-Konjunktur, scheint die Euro-Dollar-Parität erst einmal verschoben zu sein. Die Gründe dafür nennt Ulrich Leuchtmann, Leiter der Devisenanalyse der Commerzbank, in der aktuellen Sendung.