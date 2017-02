Und noch ein Triple-Sieger: Unser "Special Award Mittelstandsinvestor" geht wie in den Jahren 2014 und 2015 an die Rosinger Group. Gregor Rosinger, Unternehmer aus Wien und CEO der Rosinger Group, blieb auch 2016 die aktivste Persönlichkeit in der Schnittmenge Mittelstandsinvestments, Private Equity und Wiener Börse. Die Sichtbarkeit hat sich wesentlich erhöht. 300. Rosinger ist seit 1985 als Investor tätig und ist mit mehr als 300 Transaktionen insbesondere in Deutschland, Osteuropa (CEE/CIS) aber auch in UK und Übersee, bekannt. Der aktuellen Generation der interessierten heimischen Kapitalmarktöffentlichkeit ist er insbesondere durch aktive Aktionärsrollen bei Schlumberger, Gurktaler, SW Umwelttechnik , Sanochemia , Warimpex , usw....

