Der DAX gab sich am gestrigen Mittwoch einen Ruck und schob sich intraday deutlich über 11.800 Punkte (Tageshoch bei 11.848), bevor im Tagesverlauf die Kräfte wieder schwanden. Zumindest ansatzweise konnte der Index also mal mit dem US-amerikanischen Pendant mithalten, wobei der Dow Jones am Abend noch einmal Vollgas gab und die nächste Hunderter-Hürde geradezu überrannte: 20.620 Zähler markieren nun das aktuelle Allzeithoch im DJIA, womit das Kurspotenzial aus dem 2015er/2016er-Doppelboden mehr als ausgeschöpft wurde. Die Rallye zeigt jedoch bislang keinerlei Erschöpfungstendenzen, wenngleich die Luft nach oben nun allmählich dünner werden sollte. Für den DAX ist dies eine denkbar undankbare Ausgangssituation - wieder kein...

Den vollständigen Artikel lesen ...