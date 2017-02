Die RCB hat bei der jährlichen Specialist-Ausschreibung 34 von 39 verfügbaren Specialist-Mandaten im ATX Prime gewonnen und wurde damit Quasi-Monopolist. Die nachhaltige Präsenz als lokaler Market Maker und Specialist sieht man in der Bank als Service an die Wiener Börse und die heimischen Unternehmen. Die Ausübung der Market Maker-Funktion sei darüber hinaus elementar, um das RCB-Gesamtaktienprodukt, das auch Company Research und Equity Sales beinhalte, erfolgreich abbilden zu können. Dem hatte die Konkurrenz im 1. Halbjahr nichts entgegenzusetzen (oder wollte das nicht). Die Angebote der RCB waren im Frühling 2016 (gilt dann stets für ein Jahr) am Kompetitvsten. Erfahrungsgemäss verschiebt sich dann im Laufe des Jahres einiges, das...

