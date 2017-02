Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt mit gebremster Dynamik

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im vierten Quartal 2016 weiter gestiegen, allerdings langsamer als in den Vorquartalen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) gab es rund 43,7 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland. Im Vergleich zum vierten Quartal 2015 wuchs die Zahl der Erwerbstätigen um 267.000 Personen oder 0,6 Prozent. Im ersten Quartal 2016 hatte die Zuwachsrate im Vorjahresvergleich noch 1,3 Prozent betragen, im zweiten Quartal 1,2 Prozent und im dritten Quartal 0,8 Prozent.

Europas Automarkt startet stark ins Jahr 2017

Mit einem starken Verkaufsmonat Januar ist der europäische Automarkt ins neue Jahr gestartet. Der Absatz in der EU und der europäischen Freihandelszone EFTA kletterte um gut 10 Prozent auf 1,2 Millionen Fahrzeuge, wie die Herstellervereinigung ACEA mitteilte. Dabei legten die großen Märkte Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien allesamt prozentual zweistellig zu, während Großbritannien nur ein geringes Wachstum aufwies.

Weidmann warnt vor Deregulierungspolitik für Banken

Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, warnt vor einer Kehrtwende bei der Finanzmarkt-Regulierung. "Faule Kredite haben vor zehn Jahren die große Finanzkrise ausgelöst. Eine wichtige Lehre daraus war, dass die Banken strenger beaufsichtigt werden und dickere Eigenkapitalpolster vorweisen müssen", sagte der Notenbanker der Bild-Zeitung. Es wäre ein Fehler, das Rad zurückdrehen zu wollen.

Harker erwartet 2017 drei Zinserhöhungen der Fed

Der Präsident der Federal Reserve von Philadelphia, Patrick Harker, sieht die US-Notenbank auf dem Weg zu mehreren Zinserhöhungen in diesem Jahr. "Die Wirtschaft ist insgesamt in ziemlich guter Verfassung, sie ist nach mehr als acht Jahren Erholung mehr oder weniger vollständig gesundet", sagte Harker laut Redemanuskript bei einer Veranstaltung in Philadelphia. In diesem Umfeld seien "drei Zinsschritte 2017 angemessen, wenn die Dinge so weiterlaufen wie bisher."

Dudley hält Überprüfung von Bankenregulierung für sinnvoll

Der Präsident der New Yorker Fed, William Dudley, hält eine Überprüfung der Bankenregulierung nach der Finanzkrise durchaus für sinnvoll. Dazu gehört der Dodd-Frank-Act zur Regulierung der Finanzbranche und die sogenannte Volcker-Regel, die den Eigenhandel der Banken einschränkt. Präsident Donald Trump will das 2010 verabschiedete Dodd-Frank-Gesetz auf den Prüfstand stellen und hat dazu bereits entsprechende Dekrete unterzeichnet.

Kuroda: Müssen uns mit den Risiken sinkender Bankenprofitabilität befassen

Der japanische Zentralbankchef Haruhiko Kuroda warnte davor, dass die sinkende Profitabilität der Banken schließlich das Finanzsystem destabilisieren könnte. Kritiker werfen der Notenbank vor, dass diese den Trend durch die negativen Zinsen antreibe.

EVP-Fraktionschef Weber: Könnten bei Griechenland auf IWF verzichten

In der Union wächst offenbar die Bereitschaft zu einem bedeutenden Kurswechsel in der Rettungspolitik gegenüber Griechenland. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Manfred Weber (CSU), plädiert dafür, nicht mehr auf einer Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu beharren. "Wenn der IWF auf einem Schuldenschnitt besteht, sollte man ihn ziehen lassen", sagte Weber der Süddeutschen Zeitung. "Europa kann jetzt auf eigenen Füßen stehen."

Von der Leyen unterstützt US-Forderungen nach mehr Engagement der Nato-Partner

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat die Forderungen der USA nach einem stärkeren finanziellen Engagement der europäischen Staaten in der Nato als berechtigt bezeichnet. "Wir Europäer, wir Deutsche, wir müssen mehr tun für die eigene Sicherheit, wir müssen da mehr investieren", sagte von der Leyen am Mittwochabend in den ARD-Tagesthemen.

OSZE: Konfliktparteien in der Ost-Ukraine wollen schwere Waffen abziehen

Nach dem Wiederaufflammen der Kämpfe in der Ost-Ukraine wollen die Konfliktparteien nach Angaben eines Vermittlers ihre schweren Waffen wieder von der Frontlinie abziehen. Darauf hätten sich Vertreter der Ukraine, Russlands und der pro-russischen Rebellen in Minsk geeinigt, sagte der Chefunterhändler der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Martin Sajdik, laut russischen und weißrussischen Agenturberichten.

Israels Rechte bejubelt Trumps Kurswechsel bei Zwei-Staaten-Lösung

Die israelische Rechte hat den Kurswechsel von US-Präsident Donald Trump bei der Zwei-Staaten-Lösung begrüßt. "Nach 24 Jahren wird die palästinensische Flagge vom Mast genommen, und die israelische Flagge nimmt ihren Platz ein", erklärte Bildungsminister Naftali Bennett von der nationalreligiösen Partei Jüdisches Heim. Er bezog sich damit auf das 1993 geschlossene Oslo-Friedensabkommen, das die Einrichtung eines palästinensischen Staats zur Beilegung des Nahost-Konflikts anvisierte.

Trumps umstrittener Kandidat für Arbeitsministerium verzichtet

US-Präsident Donald Trump muss einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Trumps umstrittener Kandidat für den Posten des Arbeitsministers hat seinen Verzicht erklärt. Der Fast-Food-Unternehmer Andrew Puzder gab diese Entscheidung ohne Angaben von Gründen bekannt. Hintergrund war offensichtlich sein mangelnder Rückhalt auch unter Trumps Republikanern im Senat, der die Kabinettsnominierungen zu bewilligen hat.

Neue Spannungen zwischen den USA und Venezuela

Die Spannungen zwischen den USA und Venezuela wachsen. Beide Seiten setzten ihre Politik der Nadelstiche fort: US-Präsident Donald Trump forderte von der Regierung in Caracas die sofortige Freilassung eines führenden Oppositionspolitikers und erklärten Gegners des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro. Dessen Regierung schaltete den spanischsprachigen Ableger des US-Nachrichtensenders CNN im Land ab mit der Begründung, der Sender verbreite "Kriegspropaganda".

Frankreich/Arbeitslosenquote 4Q 10,0% (3Q: 10,1%)

Niederlande Arbeitslosenquote Jan 5,3% - CBS

Niederlande Arbeitslosenquote Dez war 5,4% - CBS

Indonesien Exporte Jan 13,38 Mrd USD

Indonesien Importe Jan 11,99 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Jan Überschuss 1,39 Mrd USD (PROG Überschuss 853 Mio USD)

Malaysia BIP 4Q +4,5% (PROG: +4,5%) gg Vorjahr

