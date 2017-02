Apple (WKN:865985) ist inzwischen eines der führenden Unternehmen im Bereich erweiterte Realität (Augmented Reality = AR). Obwohl sich das Unternehmen normalerweise nicht gerne in die Karten schauen lässt, wird es immer klarer, dass Apple irgendetwas in der Pipeline hat. Warum würde sonst CEO Tim Cook immer wieder über dieses Potenzial sprechen? Wahrscheinlich hatte Steve Jobs, als er davon sprach, dass das Schiff immer oben ein Leck hätte, das damit gemeint.



Alle paar Monate spricht Cook, entweder während einer Telefonkonferenz oder während eines Medieninterviews, darüber. Cook hat selbst zugegeben, dass er niemals ein Visionär in Bezug auf die Produkte war. Seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...