Die Automatisierung der Wirtschaft ist nicht zu stoppen: Immer intelligentere Roboter erledigen immer mehr Routinearbeiten. Und US-Präsident Trump wird diesem Megatrend noch zusätzlichen Schwung verleihen.

Lenzburg - Obwohl der Einfluss der Automatisierung auf die Beschäftigung nicht abschliessend beurteilt werden kann, ist sicher, dass der Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren grundlegende Änderungen erfahren wird. Zwar ist generell festzuhalten, dass der Roboter auch in nächster Zukunft den Menschen nie vollständig ersetzen kann. Die Automatisierung und damit einhergehende Veränderungen schüren aber Unsicherheiten vor allem, aber nicht nur bei Arbeitnehmern.

Automatisierung wird deshalb in der Öffentlichkeit oft negativ dargestellt. Vergessen wird aber, dass sich auch eine Vielzahl von Vorteilen ergeben. Bereits in der Vergangenheit wurden viele Arbeitsabläufe durch Maschinen unterstützt oder gar ersetzt. Die Beschäftigung wurde dadurch kaum beeinträchtigt. Im Gegenteil: Tiefere Kosten führten zu einer erhöhten Nachfrage und machten so einzelne Produkte für eine breitere Bevölkerungsschicht erst zugänglich.

Roboterverkäufe verfünffacht

Die Automatisierung führte und führt auch dazu, dass stark repetitive und damit eher langweilige Aufgaben zunehmend von Robotern übernommen werden. Das klassische Beispiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...