sonnen, Inc. (Los Angeles, Kalifornien, USA) meldete am 15.02.2017 eine beträchtliche Investition in ein neues Innovationszentrum in Nordamerika. Es vereint die Erforschung, Entwicklung und Produktion des Energiespeicher-Systems "sonnenBatterie" unter einem Dach. Das "InnovationHub" in Atlanta (GA) wird die Produktion für den US-Markt voraussichtlich im zweiten Quartal 2017 aufnehmen.

