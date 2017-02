Essen - Das Eingangsstatement von Janet Yellen vor Vertretern des Repräsentantenhauses glich demjenigen ihres Auftritts vor dem Senat, wie es üblich ist und zu erwarten war, so die Analysten der National-Bank AG.Die Fragen und Kommentare der Parlamentarier hätten sich vor allem um Regulierungsfragen sowie der Wirksamkeit der Geldpolitik gedreht. Die FED-Chefin habe wie tags zuvor deutlich gemacht, dass die US-Notenbank die Leitzinsen im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes sowie des Preistrends im Verlauf des Jahres anheben werde. Dazu hätten die Preisdaten für den Januar gepasst. Entgegen der Schätzungen seien die Jahresraten angestiegen. Nun liege die Kernrate deutlich über der Marke von 2%, was den US-Notenbankern sicherlich zusätzliche Argumente gebe, bald an der Zinsschraube zu drehen. Schließlich stünden die geplanten, wenn auch noch nicht konkret greifbaren fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen der US-Administration im Raum.

