Frankfurt - Die Aktienmärkte der aufstrebenden Volkswirtschaften verbuchten einen guten Start in das neue Jahr, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniEM Global-Fonds (ISIN LU0115904467/ WKN 502347).Der MSCI Emerging Markets habe im Januar um 1,2 Prozent in lokaler Währung zugelegt und auf US-Dollar-Basis sogar ein Plus von 5,4 Prozent erzielen können. Die positive Kursentwicklung sei in der Breite beobachtbar gewesen und habe sich über alle Sektoren erstreckt, wobei zyklische Branchen mit zehn Prozent die stärksten Zugewinne verzeichnet hätten. Sich aufhellende Wachstumsperspektiven auf globaler Ebene in Form eines synchronen Aufschwungs in den Industrie- und Schwellenländern sowie eine zunehmend sichtbare Profitabilitätsverbesserung der Unternehmen in den Emerging Markets hätten für Auftrieb gesorgt.

Den vollständigen Artikel lesen ...