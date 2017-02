Düsseldorf - Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt ist der Goldpreis-Future an einem wichtigen Widerstandsbereich angekommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dieser setze sich aus den beiden 200- und 38-Wochen-Glättungslinien (akt. bei 1.241/61 USD) und dem Zwischentief von Anfang Oktober 2016 (1.249 USD) zusammen. Gelinge es, diese Hürden nachhaltig zu überwinden, sei der Weg in Richtung des dominierenden Abwärtstrends seit Herbst 2011 (akt. bei 1.362 USD) frei. Dieser fungiere als obere Begrenzung einer möglichen Korrekturflagge als Reaktion auf die kräftigen Kursgewinne von 2001 bis 2011. Ein Sprung über diese Trendlinie würde demnach erhebliches Aufwärtspotenzial freisetzen und die Tiefs von 2011/12 bei gut 1.520 USD ins Visier rücken lassen.

