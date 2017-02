Luzern / Zug-Rotkreuz - Technologische Innovationen und Möglichkeiten verändern den Finanzsektor, wie Mobile Commerce, Social Media oder Big Data eindrücklich belegen. Telekommunikationsunternehmen, Nicht-Banken wie Paypal und Technologiefirmen wie Facebook, Apple oder Google setzen alles daran, mit disruptiven Technologien die klassischen Akteure zu verdrängen und neue Geschäftsfelder zu erschliessen. Mit dieser digitalen Revolution gerät der Bankenplatz Schweiz immer mehr unter Zugzwang. Aber wo sind Änderungen nötig, wo möglich, wo erlaubt?

An der Swiss Digital Finance Conference 2017 trifft die Finanzwelt auf ihre digitalen Herausforderer, die Konferenz dient aber auch als Netzwerk- und Austauschplattform und bietet einen Überblick über die neuesten Technologie-Trends. Sie richtet sich an Business- und IT-Manager, an Spezialisten aus Banken und Versicherungen, Technologie-, Telekommunikations- und Beratungsunternehmen, an Strategie-Verantwortliche, Unternehmensentwickler, FinTech-Unternehmer sowie an alle, die sich für digitale Finanzdienstleistungen interessieren.

Als Keynote Speaker konnte Oliver T. Bussmann gewonnen werden, Gründer ...

