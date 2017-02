16.2.: Heike Arbter und Martin Kreiner läuten die Opening Bell für Donnerstag und für die Number One Awards 2016. Für Zertifikate bzw. Market Making holte die RCB die Awards ihre Nr. 5 und 6 in 3 Jahren - Rekord http://boerse-social.com/numberone/2016 http://www.rcb.at http://www.weber.co.at/ - mehr zu den Number One Awards auf 17 Seiten im 100-seitigen Printprodukt Börse Social Magazine http://www.boerse-social.com/abo 15.2.: Günter Kitzmüller läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Rosenbauer-CFO brachte gestern vorläufige Zahlen für das Jubiläumsjahr 2016 (150 Jahre), die Aktie reagierte positiv http://www.rosenbauer.com https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/ 14.2.: Karl-Heinz Strauss läutet die...

