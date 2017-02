Der geplante Börsengang der Foto-App ist der größte eines Technologieunternehmens seit Facebook - auch wenn das Debüt kleiner ausfallen dürfte. Denn erstmals veröffentlichte Zahlen zeigen Schwächen im Geschäft auf.

Die Betreiberfirma der populären Foto-App Snapchat dürfte bei ihrem Börsendebüt etwas weniger wert sein als bisher erwartet. Die Snap Inc. peilt laut Medienberichten von Donnerstag eine Bewertung zwischen 19,5 und 22,2 Milliarden Dollar an. Zuvor galten monatelang 25 Milliarden Dollar als Richtmarke.

Die endgültige Bewertung solle in den kommenden Wochen am Interesse der Anleger festgemacht werden, berichteten das "Wall Street Journal" und die "Financial Times" am Donnerstag. Gleichwohl wäre ...

